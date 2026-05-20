В Краснослободском районе Мордовии возведут 2 медпункта

В частности, в селе Заречном возводится модульный фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на обслуживание более 600 человек — взрослых и детей. Там создадут все необходимые условия для пациентов и работы персонала, разместят кабинеты для оказания медицинской помощи. В июле объект должен быть сдан под ключ. Аналогичный ФАП строят в селе Ефаево.