В Краснослободском районе Мордовии возведут 2 медпункта

ФАП в селе Заречном рассчитан на обслуживание более 600 человек.

Источник: Национальные проекты России

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) появятся в Краснослободском районе Республики Мордовии в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

В частности, в селе Заречном возводится модульный фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на обслуживание более 600 человек — взрослых и детей. Там создадут все необходимые условия для пациентов и работы персонала, разместят кабинеты для оказания медицинской помощи. В июле объект должен быть сдан под ключ. Аналогичный ФАП строят в селе Ефаево.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.