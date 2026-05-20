В Краснослободском районе Мордовии возведут 2 медпункта

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) появятся в Краснослободском районе Республики Мордовии в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
В частности, в селе Заречном возводится модульный фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на обслуживание более 600 человек — взрослых и детей. Там создадут все необходимые условия для пациентов и работы персонала, разместят кабинеты для оказания медицинской помощи. В июле объект должен быть сдан под ключ. Аналогичный ФАП строят в селе Ефаево.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.