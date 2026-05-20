Речь Туркина и санитарные нормы: как прошло очередное заседание по делу Фонда капремонта

«Организация находилась в состоянии кадрового кризиса, была высокая текучка. За период 2015—2019 гг. она достигла 65% в год при численности всего 60−65 сотрудников. И их не всегда удавалось набрать. Потому что, объективно говоря, немногие горели желанием работать за низкую зарплату. У нас сметчик получал 50−60 тысяч, а у подрядчика тот же специалист — 150 тыс. Поэтому мы не могли укомплектовать в 2019—2020 гг. штат полностью. Вместо положенных 65 человек по факту было 55 человек и много незакрытых должностей. И даже до моего прихода за 2019 год в Фонде сменилось 38 сотрудников, — рассказал он. — При этом капремонт — долгий цикл. Это планирование, формирование бюджета, сбор средств, проектирование, обследование здания. Многочисленные коммуникация с жителями, потому что только они лучше всех знают, что нужно отремонтировать в этом доме и т. д. А дальше наступает черед организации и контроля за выполнением работ. В результате у сотрудников в Фонде была высочайшая нагрузка с учётом того, что ежегодно ремонтировались около 500 домов по всему региону. А инженеров было всего 6 человек, и на каждом из них — больше 300−400 млн рублей смет и до 50 объектов, разбросанных по всем муниципалитетам. Абонентский отдел состоял из 10 человек, на которых приходилось 300 тысяч лицевых счетов и 800 000 клиентов. Это тоже колоссальная нагрузка. При этом у Фонда высокая социальная миссия и ответственность перед жителями. В день сотрудники принимали не менее 150 звонков, более 100 обращений граждан и не менее 50 человек на приёмах граждан. А зарплата существенно уступала рыночному предложению. И я, как гендиректор, приступил к системе антикризисной программы».