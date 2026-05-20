Мужчину заключили под арест за финансирование экстремистской организации

В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в спонсировании экстремистской организации. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, с 2021 по 2022 год 52-летний обвиняемый, проживая в Сергаче, неоднократно переводил деньги на счет организации. Как оказалось, ее деятельность запрещена на территории России. Полученные денежные средства использовались для обеспечения ее нужд и содержания.
В связи с этим в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас по уголовному делу продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий. Также устанавливаются остальные причастные к совершению преступления лица.
