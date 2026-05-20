Пермяки совершили более 50 млн поездок на общественном транспорте за три месяца

Департамент транспорта отметил рост поступлений в городской бюджет от штрафов.

Источник: Комсомольская правда

За первые три месяца 2026 года жители Перми совершили 51,2 миллиона поездок на городском транспорте, сообщает Гортранс. Больше всего пассажиров пользовались автобусами — 43,9 миллиона поездок, тогда как трамваями — 7,3 миллиона.

Департамент транспорта отметил рост поступлений в городской бюджет от штрафов. За январь-март 6,6 тысячи безбилетников получили постановления, что выше показателя прошлого года (5,4 тысячи). Общая сумма уплаченных штрафов составила 12,2 миллиона рублей, в 2025 году она была 9,9 миллиона.

Отметим, большинство пассажиров — 56,6% — оплачивают проезд банковскими и транспортными картами. На втором месте по популярности оказались проездные — 42%. Пересадочный тариф использовали 1,4% пассажиров, а разовые билеты — лишь 0,01%.