Пермяки совершили более 50 млн поездок на общественном транспорте за три месяца

Департамент транспорта отметил рост поступлений в городской бюджет от штрафов. За январь-март 6,6 тысячи безбилетников получили постановления, что выше показателя прошлого года (5,4 тысячи). Общая сумма уплаченных штрафов составила 12,2 миллиона рублей, в 2025 году она была 9,9 миллиона.