Мнение евпаторийцев учтут при благоустройстве Привокзальной площади

Семинар по вопросам благоустройства Привокзальной площади провели в Евпатории, сообщили в администрации городского округа. Разработанный с учетом мнения местных жителей проект преображения территории планируют представить на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Участники семинара были разделены на группы. Путем командной работы они проанализировали текущее состояние территории, выделили ее особенности и обозначили зоны, требующие особого внимания при благоустройстве.
Напомним, что ранее в Евпатории приступили к модернизации детского Мойнакского парка. Там планируют обустроить бесплатную общественную зону отдыха с площадками для пикника. Кроме того, специалистам предстоит привести в порядок участок побережья озера рядом с детским парком.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.