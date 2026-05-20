Анисимов: передовая лаборатория будет способствовать обновлению промышленного сектора экономики России

Министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов рассказал о преимуществах передовой лаборатории «Автоматизированные измерительные системы и комплексы», которая открылась на площадке НГТУ имени Р. Е. Алексеева 19 мая.
«Благодаря развитию цифровых и роботизированных технологий мы можем с уверенностью сказать, что подготовка кадров, которая ведется в высших учебных заведениях Нижегородской области, в том числе в вузах технического профиля, соответствует высоким стандартам качества и конкурентоспособности на рынке труда», — подчеркнул министр Анисимов.
По его словам, передовая лаборатория будет способствовать обновлению промышленного сектора экономики России.
«Важно отметить, что лаборатория будет готовить высококвалифицированные кадры в области инженерии и автоматизированных процессов. В свою очередь, это позволит выстраивать более гибкую и стабильную систему подготовки специалистов технического профиля», -заключил он.
Напомним, запуск новой площадки состоялся в рамках робототехнического форума «Промышленная роботизация: от стратегии к внедрению» (18+).
Научно-образовательное пространство оснащено высокотехнологичным измерительным оборудованием последнего поколения, которое применяется на передовых российских производствах для контроля качества выпускаемой продукции.
Новый центр будет бесшовно интегрирован в учебный процесс и научную повестку нижегородского политеха. Лаборатория станет базой для практических занятий студентов и аспирантов по профильным дисциплинам. Кроме того, на площадке будет развернута программа повышения квалификации и переподготовки действующих инженеров нижегородских заводов.