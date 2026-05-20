Китайский инженер Пэн Пай рассказал, где хочет побывать в России

РИА Новости: инженер Пэн Пай заявил о желании посетить свою альма-матер в Москве.

Источник: РИА Новости

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в 2000 году, рассказал РИА Новости, что во время следующей поездки в Россию хотел бы посетить свою альма-матер в Москве и города, где еще не бывал.

Ранее в среду Путин пригласил Пэн Пая, с которым увиделся в Пекине спустя 26 лет после первой встречи, вновь посетить Россию. Встреча состоялась в среду в ходе официального визита президента РФ в КНР. Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции «Дяоюйтай», где на время визита остановился российский лидер.

«Если бы я вернулся в Москву, я бы обязательно сначала посетил свою альма-матер, потому что за семь лет учебы я больше всего времени проводил именно в кампусе», — рассказал Пэн Пай.

Он отметил, что во время жизни в России побывал в нескольких городах: Нижнем Новгороде, Туле, Суздали и Санкт-Петербурге.

«Поэтому, если бы у меня была возможность, я бы хотел посетить еще несколько городов России, в которых я раньше не был», — добавил он.

Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся работать на родину. Известность он получил благодаря фотографии с российским лидером, сделанной во время первого государственного визита Путина в Китай в июле 2000 года.