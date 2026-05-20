СФР начнёт прием заявлений на «налоговый кешбэк» от волгоградцев с 1 июня

Подать заявление на новую семейную выплату могут волгоградцы с 1 июня. Рассчитывать на неё могут работающие родители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет, если ребенок учится на дневном отделении в среднем или высшем учебном заведении — до 23 лет.
Право на семейную выплату имеют также усыновители, опекуны и попечители. Важные условия: в течение 2025 года заявители должны были платить НДФЛ со всех своих заработков, а среднедушевой доход семьи не превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе, предупреждают в ОСФР по Волгоградской области.
Заслуженный юрист Владимир Кудрявцев поясняет: закон 179-ФЗ, который ввел ежегодную семейную налоговую выплату, известную в обиходе как налоговый кешбэк, действует третий год.
«Механика выплаты связана с НДФЛ — в течение года с зарплаты работающих родителей удерживали 13%, но в счет выплаты налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают. При оформлении выплаты рассматривается официальный доход родителей. Самозанятые и индивидуальные предприниматели на спецрежимах без иных трудовых доходов претендовать на эту выплату не могут», — уточняет юрист.
Семейная выплата положена гражданам России. У родителей не должно быть задолженности по алиментам. Лишенные родительских прав на выплату претендовать не смогут.
«Каждое заявление рассматривается отдельно: если оба родителя соответствуют всем требованиям, выплату одобрят обоим, каждый получит причитающуюся сумму. Подать документы можно вне зависимости от того, состоят ли родители в браке или разведены», — подчеркивает Кудрявцев.
Заявление подается через портал Госуслуг, в клиентской службе ОСФР или МФЦ до 1 октября 2026 года за 2025 год, в котором был уплачен НДФЛ.
«Выплата предоставляется один раз в год, и право на неё требуется подтверждать ежегодно», — напоминают в региональном ОСФР.
