Несколько тысяч человек пришли на остров Канта поздравить «Балтику» с лучшим в истории сезоном в РПЛ

Игрокам вручили благодарственные письма от губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Руководство клуба отметило спортсменов и их фанатов. Отдельные призы получила Анастасия, которая посетила все матчи «Балтики» в завершившемся сезоне. Генеральный директор клуба Равиль Измайлов вручил ей золотую именную футболку. Девушка получит также два абонемента на новый сезон. Сам Измайлов и главный тренер Андрей Талалаев награждены памятными медалями к 80-летию Калининградской области.