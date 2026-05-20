Парк электротакси в Нижнем Новгороде вырастет до трех тысяч машин к 2030 году

К 2030 году в Нижнем Новгороде появится сеть из трех тысяч электротакси. Договоренность об этом оформили на полях конференции ЦИПР-2026 (12+), где свои подписи под соглашением поставили глава города Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Володченко, рассказали в городской мэрии.
Речь идет о поэтапном выводе на линию электромобилей, которые будут работать как легковое такси. Администрация города берет на себя информационную поддержку, помощь в создании инфраструктуры, необходимой для эксплуатации электротакси, а также она рассмотрит возможность предоставления мер поддержки, предусмотренных законодательством.
Юрий Шалабаев отметил, что компания уже зарекомендовала себя как надежный партнер: ранее с ней взаимодействовали по внедрению электромобилей и созданию зарядных станций. По его словам, проект поможет сделать городской транспорт экологичнее и комфортнее для нижегородцев, туристов и гостей города.
Валерий Володченко рассказал, что компания уже прошла опытный этап, запустив первые 300−400 машин. Теперь в планах сделать оранжевое электротакси визитной карточкой Нижнего Новгорода. На площадке ЦИПРа несколько таких автомобилей уже представили гостям форума.
Напомним, в 2022—2025 годах в регионе по федеральному проекту «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» установили 126 быстрых зарядных станций для электромобилей мощностью 150 кВт. Этот показатель более чем в три раза превышал минимальные требования.