Арт-объект на набережной Ростова восстановят через месяц

На текущий момент специалисты уже приступили к снятию замеров.

На ростовской набережной в очередной раз подвергся порче арт-объект «Индустриальное сердце». Злоумышленники разбили стекло, защищающее инсталляцию.

Представители управления благоустройства и лесного хозяйства проинформировали, что уже связались с ответственным концессионером. Тот заверил, что восстановительные работы будут завершены в течение месяца — такой срок обусловлен необходимостью изготовления защитного элемента по индивидуальному заказу. На текущий момент специалисты уже приступили к снятию замеров.

Городские власти также обратились к жителям с призывом уважительнее относиться к элементам городского оформления, созданным ради красоты родного города.

Отметим, что похожий инцидент уже фиксировался в феврале прошлого года: тогда собственник арт-объекта также взял на себя все расходы по восстановлению повреждённой конструкции.