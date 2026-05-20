В РПЦ предложили искать сакральный смысл в странном меме «сикс-севен», который повторяют школьники по всему миру

Фраза «six-seven» появилась в англоязычном TikTok, быстро вышла за пределы платформы и стала популярной у подростков в разных странах, включая Россию. Мем используют как реакцию на вопросы, шутки или неловкие ситуации: он может означать «непонятно», «средне», «ни так ни сяк» либо звучать как абсурдная реплика без точного смысла. Как пишет «Мел», отдельные версии происхождения связывают выражение с американским хип-хопом и полицейскими кодами США.