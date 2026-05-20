Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Усть-Кулом Республики Коми прошла ярмарка «УДачный выбор»

На прилавках были представлены рассады цветов и овощей, плодово-ягодные кустарники и саженцы деревьев, а также различные фермерские товары.

Сельскохозяйственная ярмарка «УДачный выбор» состоялась 15 мая в селе Усть-Кулом в Республике Коми. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Усть-Куломского района.

На ярмарке были представлены товары, актуальные в дачный сезон. Гости могли выбрать рассады цветов и овощей, плодово-ягодные кустарники и саженцы деревьев. Продукцию на ярмарку привезли в том числе из Сыктывкара и Кировской области.

Помимо посадочного материала гости могли приобрести товары фермерских хозяйств и предприятий. Речь идет о мясных деликатесах, молочной продукции, свежей рыбе, меде. Кроме того, на ярмарке работали точки с шашлыками и выпечкой.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.