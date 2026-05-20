Житель Гурьевска, распространявший листовки, получил 12 лет колонии по делу о государственной измене

Молодой человек сотрудничал с иностранной организацией, действующей против безопасности России.

22-летнего жителя Гурьевска отправили на 12 лет в колонию по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в августе 2023 года парень установил контакт с представителями иностранной организации, действующей против безопасности России. По их заданию он размещал в общественных местах Калининграда и Гурьевска агитационные листовки с призывом вступать в ряды организации.

Более того, он вел наблюдение за акваторией Балтийского моря. Информацию о перемещающихся военных кораблях он сообщал представителям организации.

Отбывать наказание молодой человек будет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
