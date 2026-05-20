В Воронеже началась реставрация фасада «Корпуса Служителей»

Рабочие вернут особняку 1910-х годов постройки исторический вид.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже подрядчик начал капитальный ремонт объекта культурного наследия — многоквартирного дома № 15 на улице Тимирязева, известного как «Корпус Служителей» Воронежского аграрного университета имени императора Петра I. Здание входит в состав архитектурного ансамбля «Комплекс зданий сельскохозяйственного института им. К. Д. Глинки».

Работы проводит фонд капремонта МКД Воронежской области. По проекту рабочим предстоит устранить дефекты в стенах и восстановить элементы архитектурного декора в стилистике Петровской эпохи. Это вернет особняку 1910-х годов постройки исторический вид.

Реставрация фасада станет завершающим этапом комплексного капитального ремонта дома № 15 на ул. Тимирязева. В 2022 году в здании «Корпуса Служителей» была полностью заменена крыша, а также отремонтированы системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Модернизация внутридомовых инженерных систем избавила жителей от проблем, связанных с постоянными водопроводными и канализационными протечками.

Всего в план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год включены 12 зданий, являющихся объектами культурного наследия.