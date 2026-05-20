В Воронеже началась реставрация фасада «Корпуса Служителей»

Реставрация фасада станет завершающим этапом комплексного капитального ремонта дома № 15 на ул. Тимирязева. В 2022 году в здании «Корпуса Служителей» была полностью заменена крыша, а также отремонтированы системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Модернизация внутридомовых инженерных систем избавила жителей от проблем, связанных с постоянными водопроводными и канализационными протечками.