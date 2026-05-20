В Перми возобновились активные работы по второму этапу возведения трассы ТР-53

В Перми возобновили работы на возведении части второго этапа трассы ТР-53, включающегося в себя отрезок проспекта Октябрят от улицы Уинской до мостового перехода через реку Талажанка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
На сегодняшний день готовность данного этапа трассы ТР-53 составляет пятьдесят процентов. Дорожные работы на проспекте Октябрят ранее были приостановлены в связи с тем, что требовалось перенести газопровод в месте пересечения автотрассы с улицей Жуковского. Сейчас эти работы исполнены и там укладывают асфальтовое покрытие. После их окончания здесь откроется движение автотранспорта от Уинской до Грибоедова.
В настоящее время строители монтируют опоры для шумозащитных экранов по сторонам магистрали, всего их будет установлено 908. Также идут работы по укладке бортового камня. Далее на месте будущих пешеходных дорожек уложат щебень и покроют их асфальтом.
Кроме того, подрядчик возводит на трассе с правой стороны третью подпорную стену, там, где запланирован съезд с Уинской на новую дорогу. Продолжается укладка инженерных коммуникаций — сетей теплоснабжения, водопровода, водоотведения. Готовность ливневой канализации оценивается в шестьдесят процентов. В июне строители займутся переносом еще трех ниток газопровода.
Для продолжения работ по дорожной части необходим перенос высоковольтных ЛЭП. После этого завершится строительство следующего участка, от улицы Грибоедова до реки Талажанки. Здесь уже расчищена территория, подготовлено основание будущей дороги, а также возведены три опоры будущего моста через реку. Обустроена и заасфальтирована часть съезда под мост. Протяженность этапа 2.1. составляет полтора километра, включая основной ход дороги, съезды и часть моста через реку Талажанку. Дорога будет четырехполосной, с тротуарами и частично с велодорожкой.
Возведение трассы ТР-53 началось в 2022 году. Первый этап — продление улицы Уинской от улицы Юрша до улицы Грибоедова, был завершен в 2024 году. В сентябре 2024 года началось возведение следующего этапа трассы. Он разделен на две части, сейчас в реализации этап 2.1.
Общая протяженность всей трассы от развязки с улицей Уинской до улицы Цимлянской должна составить 8,3 километра (24,64 километра с учетом устройства местных проездов). Проект разбит на четыре этапа. В нем предусмотрено, помимо основного хода дороги, строительство шести мостов общей длиной 1,65 километра (через реки Иву, Талажанку, Чикулайку, Огаршиху, Большую Мотовилиху и Малую Мотовилиху) и трех транспортных развязок. Новый транспортный коридор соединит центральные районы Перми с Мотовилихинским и Орджоникидзевским районами, а также разгрузит смежные городские улицы.