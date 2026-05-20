На нижнекамском предприятии запустили производство полимерных материалов

Промышленный выпуск двух полимерных материалов наладили на предприятии холдинга «СИБУР» в городе Нижнекамске Татарстана, сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского района республики. Расширение ассортимента подобной продукции — одна из главных задач нацпроекта «Новые материалы и химия».
Полипропилен и бесцветный полистирол созданы специалистами научных центров «СИБУР ПолиЛаб» в Москве и Нижнекамске. Разработки ориентированы на российских производителей упаковки, бытовой техники и товаров для дома. Планируется, что эта продукция, которую стал выпускать «Нижнекамскнефтехим», будет использоваться в качестве альтернативы импортному сырью.
Новая марка полипропилена сохраняет гибкость при низких температурах и отличается особой прочностью. При этом прозрачность пленок остается на уровне традиционных решений, что позволяет использовать материал без дополнительной адаптации внешнего вида упаковки. А особенностью бесцветной марки полистирола стало отсутствие фиолетового оттенка, характерного для некоторых ранее выпускавшихся материалов. Ожидается, что она позволит производителям точнее подбирать цвета изделий и сократить необходимость дополнительного окрашивания.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.