В Ростове подбирают подрядчика для строительства «Орбитальной-2»

В Ростове новую автодорогу «Орбитальная-2» построят к концу 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове начали поиск подрядчика для строительства автодороги «Орбитальная-2», которая свяжет микрорайоны Суворовский и Северный. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, контракт разбит на 237 этапов. Срок его исполнения — до 29 декабря 2027 года. Протяженность проектируемой трассы составит почти 9 км, общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд руб. Финансирование предусмотрено за счет областного бюджета.

— Сроки исполнения отдельных этапов будут определяться на основании заявок заказчика, — следует из документов закупки.

Ранее, 13 мая, на совещании по развитию транспортной инфраструктуры донской столицы замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова сообщила, что торги по первому участку «Орбитальной-2» — от улицы Обсерваторной до Темерницкого въезда — объявят уже в конце мая.

— Мы движемся по плану. После выбора подрядчика сможем приступить к практической реализации этого ключевого объекта, — отметила Алена Беликова.

