В Приморье планируют увеличить количество авиарейсов в Китай

Международный аэропорт Владивостока расширит полетную программу на китайском направлении в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Планируется, что количество рейсов, связывающих столичный регион Дальнего Востока и города Китая, увеличится уже летом 2026 года, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Введение безвизового режима между Россией и Китаем стало важным этапом в развитии двусторонних туристических связей. В прошлом году наш регион посетили 344 тысячи туристов из Китайской Народной Республики (КНР). Сегодня Приморье и города Китая связывают 50 авиарейсов в неделю. Прорабатываются новые маршруты, в летнем сезоне планируется увеличить количество рейсов до 70 в неделю», — сказал Олег Кожемяко.
Укрепление туристических и деловых связей между двумя странами обсудили в Харбине на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по Дальнему Востоку России и Северо-Востоку КНР. В ходе мероприятия полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также призвал участников проработать увеличение частоты уже существующих рейсов между городами Дальнего Востока и Китая.
«Для дальнейшего роста числа туристов и расширения контактов мы считаем важным увеличить частоту уже существующих рейсов между дальневосточными и китайскими городами, создать новые направления прямого авиасообщения», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.