Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пермском зоопарке животных обливают водой из шлангов из-за жары

Практически в каждом вольере есть бассейны, где звери с удовольствием купаются.

Источник: Комсомольская правда

В Перми уже несколько дней держится аномальная, по меркам города, жара, и в городском зоопарке принимают меры, чтобы животным было легче переносить высокие температуры. Об этом сообщили в пресс-службе пермского зоопарка.

Практически в каждом вольере есть бассейны, где звери с удовольствием купаются. Если бассейн пуст, это значит, что его недавно опорожнили и снова наполняют свежей водой — в жаркую погоду такую процедуру проводят чаще.

Некоторых птиц и копытных орошают прямо из шлангов, а сотрудники зоопарка несколько раз в день поливают холодной водой землю, чтобы животные могли охладиться на влажной почве.

У всех обитателей есть укрытия — домики или навесы, где можно спрятаться от солнца. В течение дня работники зоопарка регулярно проверяют поилки, которые находятся в закрытых помещениях и не всегда видны посетителям.