Гигантский ядовитый гриб строчок размером с дыню нашли в Подмосковье

В подмосковном Красногорске нашли огромный ядовитый строчок размером с дыню. Об этом пишет ТАСС.
Необычный гриб вырос в смешанном лесу Опалиховского лесопарка неподалеку от поваленных берез и старых пней. После замеров оказалось, что шляпка гриба в диаметре достигла целых 40 сантиметров. Тело гриба внешне напоминает головной мозг или грецкий орех.
Даже самые опытные грибники иногда путают строчки со сморчками из-за схожести их морщинистой шляпки. В отличие от сморчков, строчки ядовиты в сыром виде, так как содержащиеся в них токсины могут нанести вред центральной нервной системе, печени и желудочно-кишечному тракту. Даже после термической обработки эти грибы остаются потенциально опасными для употребления. Чтобы отличить строчки от ядовитых сморчков, можно обратить внимание на шляпку: у строчка она морщинистая с неравномерными складками, напоминающими структуру головного мозга. Если разрезать гриб, то край шляпки будет соединен с ножкой полностью или частично, передает ТАСС.
Прошлой осенью представители «Лосиного острова» сообщили, что на территории заповедника вырос редкий краснокнижный гриб — ежовик коралловидный. Его нашли сотрудники научного отдела во время планового осмотра территории. Ежовик отличается от других грибов и растений характерной формой плодового тела, которая похожа на белый коралл или морскую губку — благодаря ей он получил свое название.