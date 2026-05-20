Гигантский ядовитый гриб строчок размером с дыню нашли в Подмосковье

Даже самые опытные грибники иногда путают строчки со сморчками из-за схожести их морщинистой шляпки. В отличие от сморчков, строчки ядовиты в сыром виде, так как содержащиеся в них токсины могут нанести вред центральной нервной системе, печени и желудочно-кишечному тракту. Даже после термической обработки эти грибы остаются потенциально опасными для употребления. Чтобы отличить строчки от ядовитых сморчков, можно обратить внимание на шляпку: у строчка она морщинистая с неравномерными складками, напоминающими структуру головного мозга. Если разрезать гриб, то край шляпки будет соединен с ножкой полностью или частично, передает ТАСС.