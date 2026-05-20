Волгоградцы на футбольном матче после ливня увидели радугу

Сегодня, 20 мая, перед началом матча между местным «Ротором» и тольяттинским «Акроном» за право выхода в РПЛ в Волгограде хлынул сильный дождь. Как передают корреспонденты ИА «Высота 102», произошло это как раз тогда, когда болельщики заполняли трибуны стадиона. Непогода их совершенно не напугала.
С невозмутимым видом поклонники футбола продолжали рассаживаться по своим местам.
— Дождь перед важным делом или дорогой — всегда к удаче! — такое мнение высказали волгоградцы, которые пришли поболеть за любимый «Ротор».
После дождя над Волгоградом появилась радуга.
Фото, видео V102.RU.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!
Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше