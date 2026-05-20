Роскомнадзор опроверг проблемы с доступом к GitHub в России

Доступ к GitHub в России остаётся открытым. Специалисты ведомства провели проверку и убедились, что платформа работает без сбоев, о чем заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
«В связи с появляющимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается», — заявили в РКН.
В официальном сообщении указано, что API функционирует корректно, а регистрация пользователей и создание проектов происходят в обычном режиме.
GitHub — это онлайн-платформа, где разработчики могут хранить свои проекты и совместно работать над ними. В начале мая появлялась информация о возможном ограничении доступа к GitHub. Однако Роскомнадзор заявил, что не имеет намерений блокировать этот ресурс.
Ранее KP.RU сообщил, что в РКН прокомментировали использование VPN-сервисов российскими компаниями, которым это необходимо для ведения бизнеса. В ведомстве заявили, что не ограничивают подобное использование обходных путей.