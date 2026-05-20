Какой сегодня праздник: День Тихоокеанского флота

Сегодня День Тихоокеанского флота России. 10 мая 1731 года по старому стилю (21 мая — по новому) императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении Охотского военного порта. При нем была создана военная флотилия — первое постоянно действующее военно‑морское подразделение России на Дальнем Востоке. До 1849 года Охотск оставался единственным русским портом на тихоокеанском побережье. В 1850 году базу перенесли в Петропавловск‑Камчатский, в 1856 — в Николаевск, а в 1871 — во Владивосток (который и сегодня остаётся главной базой флота). В 1935 году флотилию официально переименовали в Тихоокеанский флот (ТОФ). Во время Великой Отечественной войны более 147 тысяч моряков‑тихоокеанцев участвовали в боях за Севастополь, Сталинград, Заполярье и Москву. Более 30 тысяч матросов и офицеров ТОФ были награждены орденами и медалями, 43 из них удостоены звания Героя Советского Союза. День Тихоокеанского флота — это возможность выразить благодарность морякам за их службу и вспомнить славные страницы истории старейшего флота России на Дальнем Востоке.