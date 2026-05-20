Какой сегодня праздник: День Тихоокеанского флота

Сегодня День Тихоокеанского флота России. 10 мая 1731 года по старому стилю (21 мая — по новому) императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении Охотского военного порта. При нем была создана военная флотилия — первое постоянно действующее военно‑морское подразделение России на Дальнем Востоке. До 1849 года Охотск оставался единственным русским портом на тихоокеанском побережье. В 1850 году базу перенесли в Петропавловск‑Камчатский, в 1856 — в Николаевск, а в 1871 — во Владивосток (который и сегодня остаётся главной базой флота). В 1935 году флотилию официально переименовали в Тихоокеанский флот (ТОФ). Во время Великой Отечественной войны более 147 тысяч моряков‑тихоокеанцев участвовали в боях за Севастополь, Сталинград, Заполярье и Москву. Более 30 тысяч матросов и офицеров ТОФ были награждены орденами и медалями, 43 из них удостоены звания Героя Советского Союза. День Тихоокеанского флота — это возможность выразить благодарность морякам за их службу и вспомнить славные страницы истории старейшего флота России на Дальнем Востоке.
Сегодня Международный день чая. Дата связана с сезоном производства чая: в большинстве стран‑производителей сбор листьев начинается в конце весны. Главные игроки на мировом рынке — Китай (родина чая и лидер по разнообразию сортов (зелёный, чёрный, улун, белый, пуэр), Индия, Кения и Шри‑Ланка со своим знаменитым цейлонским чаем. Чай употребляют уже около 5 тысячи лет, первые свидетельства его использования найдены в Китае. В мире ежегодно производят около 6,7 млн тонн чая. Самые «чаепьющие» страны — Турция, Кения, Пакистан. В России есть региональные традиции: в Бурятии чай пьют с маслом, молоком и солью, а на Алтае добавляют муку из жареного ячменя и пшеницы.
День полярника — профессиональный праздник, который отмечают ежегодно 21 мая. Установлен в России в 2013 году в знак признания заслуг людей, работающих и живущих в Арктике и Антарктике. С инициативой учреждения праздника выступил Артур Чилингаров — специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике. 21 мая 1937 года советский лётчик Михаил Водопьянов на самолёте АНТ‑6 совершил первую в мире посадку на лёд в районе Северного полюса. Он доставил группу зимовщиков для организации первой дрейфующей станции «Северный полюс‑1» (СП‑1). Начальником экспедиции был академик Отто Шмидт, а начальником станции — Иван Папанин. В состав команды также вошли океанолог Пётр Ширшов, геофизик‑метеоролог Евгений Фёдоров и радист Эрнст Кренкель. Станция СП‑1 проработала 274 дня, дрейфуя на льдине более 2,5 тысяч км через Северный Ледовитый океан и Гренландское море.