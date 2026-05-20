Предпринимателей из Красноярского края обучат работе с госзакупками

На семинаре разберут участие в торгах, изменения в законодательстве и требования к поставщикам.

Эксперты проведут онлайн-семинар для начинающих и опытных предпринимателей из Красноярского края, в ходе которого расскажут о работе на рынке государственных и муниципальных закупок. Мероприятие пройдет 28 мая при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона.

На семинаре обсудят вопросы участия в торгах, изменения в законодательстве. Опытные спикеры разберут, кто и как может заявиться на конкурсы по закупкам, какие требования сегодня предъявляются к поставщикам. Также участники узнают, как работать с Единой информационной системой и электронными площадками. Для опытных предпринимателей проведут анализ изменений нормативной базы, особенностей контракта с единственным поставщиком и обзор ключевых новаций.

«Практико-ориентированный формат семинара позволит участникам значительно сократить входные риски и повысить свою конкурентоспособность на рынке», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов.

Чтобы принять участие в занятии, необходимо пройти регистрацию до 18:00 27 мая. Сделать это можно по ссылке или по телефону 8−800−234−0−124.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.