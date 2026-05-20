Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протокол смерти монарха был запущен раньше времени: Британской радиостанции пришлось извиняться перед Карлом III

Директор Radio Caroline принес извинения Карлу III за объявление о его смерти.

Источник: Комсомольская правда

Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед королем Карлом III за ошибочное объявление о его смерти в эфире. Отмечается, что протокол был запущен раньше времени.

«Было ошибочно объявлено, что его величество король скончался… Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство», — заявил директор радиостанции в своем обращении на сайте компании.

Из-за компьютерной ошибки активировался протокол «смерть монарха» на всех радиостанциях, уточняется на сайте радиостанции. Затем Radio Caroline прекратила свое вещание, чтобы исправить ошибку в системе.

Ранее KP.RU сообщил, что охранников Виндзорского замка проверяют. Поступила информация, что они спали на посту, а не исполняли свои прямые обязанности.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше