Протокол смерти монарха был запущен раньше времени: Британской радиостанции пришлось извиняться перед Карлом III

Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед королем Карлом III за ошибочное объявление о его смерти в эфире. Отмечается, что протокол был запущен раньше времени.
«Было ошибочно объявлено, что его величество король скончался… Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство», — заявил директор радиостанции в своем обращении на сайте компании.
Из-за компьютерной ошибки активировался протокол «смерть монарха» на всех радиостанциях, уточняется на сайте радиостанции. Затем Radio Caroline прекратила свое вещание, чтобы исправить ошибку в системе.
