Калининградцам начали приходить СМС о временном ограничении мобильного интернета

В сообщениях обещают сохранить доступ к части цифровых сервисов.

Источник: Клопс.ru

Калининградцам начали приходить СМС о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета. Об этом читатели рассказали «Клопс» в среду, 20 мая.

В сообщениях говорится, что ограничения могут вводить «в целях обеспечения мер безопасности». Пользователям обещают сохранить доступ «к привычным цифровым сервисам», в том числе к «Госуслугам», а также предлагают перейти по ссылке и посмотреть список доступных ресурсов. Уточняется, что обычные звонки и СМС продолжат работать без изменений.

В начале мая в Калининградской области уже вводили ограничения в работе мобильного интернета. Тогда их связывали с подготовкой к празднованию Дня Победы и мерами безопасности. Жителям и гостям региона советовали заранее снять наличные и продумать маршруты.