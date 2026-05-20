АТОР: отдых на побережье Калининградской области летом подорожал на 25−30%

Оценки спроса на Калининградскую область у туроператоров сейчас различаются, отмечает АТОР. Среди негативных факторов, влияющих на спрос, выделяют дорогую авиаперевозку и логистические риски. «Люди ищут более дешевое проживание, а перспектива провести сутки в аэропорту при отдыхе на три дня многих уже развернула в сторону Беларуси», — пояснили в одной из туркомпаний.