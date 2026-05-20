АТОР: отдых на побережье Калининградской области летом подорожал на 25−30%

Стоимость размещения в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного выросла на 25−30% к уровню 2025 года. Экскурсионное обслуживание подорожало примерно на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператоры оценивает среднее удорожание туров в регион примерно в 10% — это ниже, чем на многих других российских направлениях. При этом средняя продолжительность поездки сократилась примерно на одну ночь, а предпочтения туристов сдвинулись в сторону бюджетных отелей.
По данным туроператоров, неделя отдыха на двоих в прибрежном отеле 3* с завтраками обойдется в среднем в 50−80 тыс. руб. без учета перелета. Размещение в гостиницах 4* стоит уже 70−90 тыс. руб., а цены в качественных объектах у моря в высокий сезон превышают 150 тыс. руб. за неделю.
Дополнительной нагрузкой для туристов стали авиаперевозки. Билеты из Москвы в Калининград на июль с багажом сейчас начинаются от 60 тыс. руб. за двоих. В результате итоговая стоимость поездки для семьи нередко оказывается сопоставима с зарубежными направлениями.
На фоне снижения интереса к классическому пляжному отдыху спрос в Калининградской области все сильнее смещается в сторону экскурсионных и комбинированных поездок. По данным туроператоров, несмотря на общее снижение продаж направления примерно на 30%, Калининград остается самым востребованным экскурсионным регионом России с долей около 18% бронирований.
При этом туристы все чаще отказываются от полноценного пакетного тура в пользу самостоятельной организации поездки: бронируют апартаменты, планируют экскурсии отдельно и комбинируют город с коротким отдыхом у моря.
Стоимость экскурсионных туров без перелета сейчас начинается примерно от 30 тыс. руб. на двоих за три дня. Четырехдневные программы стоят от 36 тыс. руб., а туры на пять-шесть дней — от 50 тыс. руб. и выше.
Оценки спроса на Калининградскую область у туроператоров сейчас различаются, отмечает АТОР. Среди негативных факторов, влияющих на спрос, выделяют дорогую авиаперевозку и логистические риски. «Люди ищут более дешевое проживание, а перспектива провести сутки в аэропорту при отдыхе на три дня многих уже развернула в сторону Беларуси», — пояснили в одной из туркомпаний.
Часть спроса может перераспределиться и в пользу курортов Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как альтернативу югу России, в этом сезоне снова рассматривают Сочи и другие черноморские направления.