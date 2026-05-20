Более 1,2 тысячи школ в Дагестане получат новое оборудование

Современное оснащение для обучения детей по различным предметам получат более 1,2 тыс. школ в Дагестане, сообщили в минобрнауки республики. При поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» уже заключили основные контракты на закупку.
Новое оборудование появится в текущем году в кабинетах физики, музыки, изобразительного искусства. Всего субсидии на покупку необходимых приборов, инструментов и устройств получат около 20 тыс. учебных заведений по всей России. В этот список вошли школы, отобранные по принципу целевой поддержки и ранее не получавшие аналогичное оснащение.
Планируется, что в 2027 году для школ в регионах закупят современное оборудование в кабинеты математики, химии и биологии.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.