Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,2 тысячи школ в Дагестане получат новое оборудование

Современное оснащение поставят в кабинеты физики, музыки и изо.

Современное оснащение для обучения детей по различным предметам получат более 1,2 тыс. школ в Дагестане, сообщили в минобрнауки республики. При поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» уже заключили основные контракты на закупку.

Новое оборудование появится в текущем году в кабинетах физики, музыки, изобразительного искусства. Всего субсидии на покупку необходимых приборов, инструментов и устройств получат около 20 тыс. учебных заведений по всей России. В этот список вошли школы, отобранные по принципу целевой поддержки и ранее не получавшие аналогичное оснащение.

Планируется, что в 2027 году для школ в регионах закупят современное оборудование в кабинеты математики, химии и биологии.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.