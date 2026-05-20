Женщины из Европы и Америки рассказали, почему хотят жить в России

«Процесс принятия решений — сложный и долгий, — объяснил Якоб Пиннекер. — Сейчас у нас 150 человек, с которыми мы плотно общаемся на тему переезда, но когда они примут решение, пока неизвестно. Сначала мы предлагаем приехать по туристической визе, посмотреть на страну. Многих иностранцев привлекает именно Нижний Новгород, потому что он очень продвинутый и европейский. Например, на прошлой неделе сюда приехала пара из Голландии: они сказали, что Нижний Новгород напоминает им Будапешт, который им когда-то очень понравился. К тому же в Нижнем Новгороде есть любые направления по вероисповеданию, а переезжают чаще всего католики и протестанты. За последние два года по указу президента по оказанию переселенцам помощи по адаптации мы сопроводили около 114 человек. Сейчас они адаптируются в Нижнем Новгороде, учат русский язык, но потом 80% из них поедут в районы области: они хотят заниматься фермерством, им нужна природа, свой дом, но чтобы рядом была инфраструктура».