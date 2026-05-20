Женщины из Европы и Америки рассказали, почему хотят жить в России

Нижегородская область — один из самых привлекательных регионов для иностранцев, переселяющихся в Россию. Зачастую инициаторами переезда семей в нашу страну становятся именно женщины, которые хотят, чтобы их дети росли в атмосфере традиционных российских ценностей. О том, почему выходцы из стран Европы и США выбирают Россию, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru на пленарной сессии Агентства «ОКА» «Женщина нового кода: мягкая сила в эпоху перемен», которая прошла в рамках конференции «ЦИПР».
Российское гражданство — честь и ответственность.
По словам руководителя кадрового агентства «Ока» Якоба Пиннекера, за два года в Россию на постоянное жительство из стран Европы и США переехали около 2 тысяч человек. С помощью агентства в Нижегородскую область переселились более ста человек, из них 14 — в этом году.
«Приезжают из Германии, Франции, Канады, Америки и даже Новой Каледонии, — рассказал Якоб Пиннекер. — 70% тех, кто выбирает Нижегородскую область — это большие семьи с 5−6 детьми. За два года в общей сложности в Нижегородскую область переехали с семьями порядка сорока детей, а скоро в одной из семей, которая приехала из Америки, родится уже здесь ребенок. Переселенцы, которым мы помогаем переехать в Россию — это люди, обладающие финансовыми и интеллектуальными ресурсами, активные, которые не боятся принимать решения и нести за это ответственность. При этом катализатором переезда зачастую выступают именно женщины, которые хотят, чтобы их дети росли в атмосфере традиционных ценностей».
Тара Рид — журналистка из Америки, занимается политической аналитикой, автор двух книг.
«Я много писала о подноготной политики Байдена, за что на меня ополчились американские СМИ, — поделилась она. — В 2023 году я поехала в Москву в отпуск, но вернуться уже не смогла, и попросила убежища в России. Когда президент в Америке сменился, я могла уже вернуться, но прижилась в России и полюбила эту страну. Прошлой осенью я получила российское гражданство — это большая честь и ответственность для меня. Я нашла работу по профессии, в своих материалах я рассказываю свои впечатления от Москвы, Владивостока, Сочи, Санкт-Петербурга, как в этих городах красиво и безопасно. Не все родные меня поняли, так как в Америке есть русофобские настроения, но самые близкие меня поддержали. Я влюбилась в Россию, в её географию, экономику, руководство, которое искренне любит свой народ и своих граждан. Здесь я могу писать и работать без страха».
Поменяла тропический остров на Россию.
Элла Клауд переехала из Новой Каледонии. Она начала учить русский всего восемь месяцев назад, но уже общается с журналистами без переводчика.
«Я в восторге от богатства русского языка, — рассказала Элла. — Когда сначала я слышала выражение “медведь на ухо наступил” я представляла медведя, который наступает лапой кому-то на ухо, и только потом поняла, что это означает, что у человека нет музыкального слуха. А какие ассоциации у меня поначалу были с поговорками “когда рак на горе свистнет” или “как с гуся вода”! Чем более необычные для меня выражения, тем сильнее я влюбляюсь в русский язык».
У Эллы активная жизненная позиция, она участвует в разных форумах, писала тотальный диктант по русскому языку, у неё уже появились здесь подруги с детьми.
«Я всегда думала, что в России особая энергия. Ваши мужчины сильные, женщины красивые и тоже сильные, прекрасная природа. Здесь возможно все, что нужно для успеха. Моя ближайшая задача — освоить язык в совершенстве», — улыбается она.
Кайли Монсон — школьница, переехала с родителями в Россию из США. Девушка с удовольствием занимается фермерством. Говорит, что её подруги сначала очень удивились такому решению, но потом поддержали. Кайли учит русский язык, собирается жить и развиваться в России.
Как отметила основатель и генеральный директор медиа-агентства «Безграничные» Мария Дудко, все переселенцы называют три основные причины, по которым хотят жить именно в России.
«Во-первых, это чувство безопасности — в России не страшно гулять, путешествовать. Во-вторых, наши традиционные ценности, ради которых переезжают семьи с детьми. В-третьих, они говорят, что Россия — это страна возможностей, и здесь больше возможностей для развития, чем в других странах», — подчеркнула Мария Дудко.
Фермерство, природа и свой дом.
Количество людей, желающих переехать в Россию на постоянное место жительства, растет. Сейчас в Агентстве «Ока» на рассмотрении 1 500 заявок, из них 325 получены в этом году.
«Процесс принятия решений — сложный и долгий, — объяснил Якоб Пиннекер. — Сейчас у нас 150 человек, с которыми мы плотно общаемся на тему переезда, но когда они примут решение, пока неизвестно. Сначала мы предлагаем приехать по туристической визе, посмотреть на страну. Многих иностранцев привлекает именно Нижний Новгород, потому что он очень продвинутый и европейский. Например, на прошлой неделе сюда приехала пара из Голландии: они сказали, что Нижний Новгород напоминает им Будапешт, который им когда-то очень понравился. К тому же в Нижнем Новгороде есть любые направления по вероисповеданию, а переезжают чаще всего католики и протестанты. За последние два года по указу президента по оказанию переселенцам помощи по адаптации мы сопроводили около 114 человек. Сейчас они адаптируются в Нижнем Новгороде, учат русский язык, но потом 80% из них поедут в районы области: они хотят заниматься фермерством, им нужна природа, свой дом, но чтобы рядом была инфраструктура».
