В Ростовской области многодетным семьям изменили правила выплат на ребенка

Губернатор Юрий Слюсарь объявил о перерасчете выплат многодетным семьям.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области изменили порядок назначения выплат многодетным семьям по случаю рождения ребенка. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

— Скорректирован подход к оценке среднедушевого дохода многодетной семьи. Теперь Социальный фонд России сможет назначить выплату, если доход семьи не более чем на 10% превышает прожиточный минимум, установленный в Ростовской области на дату обращения, — написал глава региона.

Эту проблему не раз поднимали многодетные матери в комментариях в соцсетях губернатора. Раньше из-за превышения порога даже на один рубль семьям отказывали в поддержке. Областной закон скорректирован в соответствии с федеральным, депутаты Заксобрания одобрили новый порядок 20 мая.

— Что еще очень важно: выплату пересчитают в отношении всех обратившихся начиная с 1 января 2026 года. Решения об отказе, вынесенные из-за превышения дохода, пересмотрят автоматически — без заявлений от семей. Уже с 22 мая СФР начнет перерасчет, — добавил Юрий Слюсарь.

