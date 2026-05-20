В полпредстве СЗФО обсудили усиление контроля за миграцией

20 мая полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя провёл заседание Совета, на котором рассмотрели вопрос «О состоянии национальной безопасности Российской Федерации на территории Северо-Западного федерального округа в миграционной сфере с учётом новой концепции государственной миграционной политики». В работе в режиме ВКС участвовал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Руденя отметил, что неконтролируемая и незаконная миграция остаётся одним из главных рисков для национальной безопасности. Он призвал продолжить практику усиления контроля со стороны правоохранительных органов за законностью нахождения иностранных граждан в России.
Полпред подчеркнул, что новая концепция миграционной политики базируется на национальных интересах России и её граждан. «Мы нуждаемся во внешнем источнике трудовых ресурсов, но исключительно в интересах нашей экономики, в тех отраслях и видах деятельности, где это востребовано», — заявил он.
На заседании обсудили комплекс мер, реализуемых в регионах Северо-Запада для решения задач миграционной политики. Особый акцент сделали на соблюдении законности и необходимости усилить контроль за работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу.
По итогам заседания выработали решения, направленные на совершенствование работы органов исполнительной власти, правоохранительных и надзорных ведомств в миграционной сфере.