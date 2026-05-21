Новый поезд ЭП2ДМ будет курсировать между Петербургом и Сестрорецком

Третий электропоезд серии ЭП2ДМ успешно прошел обкатку.

Источник: Комсомольская правда

Новый поезд ЭП2ДМ будет курсировать между Петербургом и Сестрорецком. Третий электропоезд серии ЭП2ДМ успешно прошел обкатку и готовится к запуску на регулярном маршруте «Сестрорецк — Финляндский вокзал». Об этом сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

Испытания поезда проводились специалистами Дирекции моторвагонного подвижного состава и представителями завода-изготовителя. Это важный этап в подготовке состава к эксплуатации.

— Сейчас идет тщательная проверка оборудования, тестирование систем и настройка работы всех узлов перед первым рейсом. Пассажиры скоро смогут оценить комфорт и надежность нового поезда, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее первый маршрут тактового движения электричек запустили между Финляндским вокзалом и Всеволожском. Новое расписание обеспечило 41 электричку. В час пик — утром и вечером — электричка отправляется каждые 15 минут.