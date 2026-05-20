Поставили на колени и заставили слушать гимн: израильского министра раскритиковали за видео с унижениями пропалестинских активистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за публикацию видео с унижениями задержанных активистов с пропалестинской флотилии «Сумуд». Он подчеркнул, что Тель-Авив не поощряет такие методы.
«Израиль имеет полное право препятствовать проникновению провокационных флотилий сторонников террористической организации ХАМАС в наши территориальные воды и их доставке в сектор Газа. Однако то, как министр Бен-Гвир обошелся с активистами флотилии, не соответствует ценностям и нормам Израиля», — говорится в сообщении Нетаньяху.
Напомним, Бен-Гвир опубликовал видео на X, где задержанные активисты флотилии «Сумуд» стоят на коленях со связанными руками, слушают гимн Израиля под надзором вооруженных пограничников. При этом головами активисты упираются в пол.
