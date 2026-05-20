Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставили на колени и заставили слушать гимн: израильского министра раскритиковали за видео с унижениями пропалестинских активистов

Нетаньяху упрекнул министра Бен-Гвира за унижение пропалестинских активистов.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за публикацию видео с унижениями задержанных активистов с пропалестинской флотилии «Сумуд». Он подчеркнул, что Тель-Авив не поощряет такие методы.

«Израиль имеет полное право препятствовать проникновению провокационных флотилий сторонников террористической организации ХАМАС в наши территориальные воды и их доставке в сектор Газа. Однако то, как министр Бен-Гвир обошелся с активистами флотилии, не соответствует ценностям и нормам Израиля», — говорится в сообщении Нетаньяху.

Напомним, Бен-Гвир опубликовал видео на X, где задержанные активисты флотилии «Сумуд» стоят на коленях со связанными руками, слушают гимн Израиля под надзором вооруженных пограничников. При этом головами активисты упираются в пол.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль терпит неудачу в Ливане. Однако Нетаньяху нашел, на кого свалить ответственность за провалы. Он спустил всех собак на ЦАХАЛ.