Эксперты: Отдых на побережье Калининградской области летом подорожал на 25−30%

Отдых на побережье Калининградской области летом подорожал на 25−30%. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.
«Стоимость размещения в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного выросла на 25−30% к уровню 2025 года. Такие данные приводят в туроператоре АЛЕАН, “Русском Экспрессе” и Coral Travel. Экскурсионное обслуживание подорожало примерно на 20%», — говорится в публикации.
По данным туроператоров, неделя отдыха на двоих в прибрежном трёхзвёздочном отеле с завтраками летом обойдётся в среднем в 50−80 тысяч рублей без учёта перелёта. Размещение в четырёхзвёздочных гостиницах стоит уже 70−90 тысяч рублей, а цены в качественных объектах у моря в высокий сезон превышают 150 тысяч рублей за неделю.
«Дополнительной нагрузкой для туристов стала авиаперевозка. Билеты из Москвы в Калининград на июль с багажом сейчас стоят от 60 тысяч рублей за двоих. В результате итоговая стоимость поездки для семьи нередко оказывается сопоставима с зарубежными направлениями», — отмечается в публикации.
На фоне снижения интереса к классическому пляжному отдыху спрос в области смещается в сторону экскурсионных и комбинированных поездок. По данным одного из туроператоров, несмотря на общее уменьшение продаж направления примерно на 30%, Калининград остаётся самым востребованным экскурсионным регионом России с долей около 18% бронирований.
При этом меняется и сама модель отдыха. Туристы всё чаще отказываются от полноценного пакетного тура в пользу самостоятельной организации поездки: бронируют апартаменты, планируют экскурсии отдельно и комбинируют город с коротким отдыхом у моря. Главным продуктом сезона становятся программы «Калининград плюс побережье». Такой формат позволяет совместить экскурсионную часть с несколькими днями на море, не переплачивая за длительное проживание в прибрежных отелях, — говорится в публикации.
Стоимость экскурсионных туров без перелёта сейчас начинается примерно от 30 тысяч рублей на двоих за три дня. Четырёхдневные программы стоят от 36 тысяч, а туры на пять-шесть дней — от 50 тысяч и выше.
Оценки спроса на Калининградскую область сейчас различаются. Одни участники рынка фиксируют снижение, другие — рост, третьи говорят о показателях, сопоставимых с прошлогодними. Среди негативных факторов, влияющих на спрос, эксперты выделяют дорогую авиаперевозку и логистические риски. «Люди ищут более дешёвое проживание, а перспектива провести сутки в аэропорту при отдыхе на три дня многих уже развернула в сторону Белоруссии», — поясняют туроператоры.
По мнению экспертов, часть спроса может перераспределиться и в пользу курортов Краснодарского края. Путешественники, которые в прошлом году выбирали Калининград как альтернативу югу России, в этом сезоне снова рассматривают Сочи и другие черноморские направления. Несмотря на более сдержанный спрос, массового снижения цен на калининградском рынке этим летом туроператоры не ожидают.