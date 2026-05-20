Жители города Верхотурье в Свердловской области очистили берег реки Туры

Участники акции «ЧистоБег», которая прошла в городе Верхотурье Свердловской области по нацпроекту «Экологическое благополучие», привели в порядок берег реки Туры. Об этом сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский.
К экологическому мероприятию присоединились активисты общественных движений и организаций, подростково-молодежного клуба «Новое поколение», юные спортсмены, учащиеся местной гимназии и школ. Вместе они очистили берег реки в пределах Свято-Покровского женского монастыря.
Как отметили в управлении, подобные акции помогают сформировать у подрастающего поколения бережное и ответственное отношение к природе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.