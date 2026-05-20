Росреестр опроверг информацию о рисках изъятия 100 тысяч участков у россиян

Росреестр опроверг сообщения в СМИ о том, что около 100 тысяч россиян якобы могут потерять неиспользуемые земельные участки. Пресс-служба ведомства уточнила, что получение предостережения не является основанием для изъятия земли.

— Объявление такого предостережения является профилактическим мероприятием. Оно не свидетельствует о наличии нарушения земельного законодательства и тем более не является основанием для изъятия земельного участка, — пояснили в Росреестре.

Предостережения направляются в случае, если у надзорного органа есть информация о возможных нарушениях в будущем. Эта мера предназначена для информирования владельца о необходимости соблюдения законодательства. Если нарушение будет зафиксировано позже, собственнику будет выдано предписание с указанием конкретного срока для его устранения.

По истечении этого срока будет проведена проверка, и только в случае повторного нарушения информация будет передана в уполномоченные органы, которые смогут обратиться в суд. В 2025 году было выдано 7,5 тысячи предписаний, и в целом устранено 17,1 тысячи нарушений земельного законодательства, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В апреле адвокат Альберт Ануфриев заявил, что россияне могут лишиться земельных участков при их нецелевом использовании или длительном запустении. По его словам, требования распространяются как на собственников, так и на арендаторов.

