В ЛНР создали совет по научно-технологическому развитию при главе республики

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Первое заседания Совета по научно-технологическому развитию при главе ЛНР Леониде Пасечнике состоялось в Луганске, новый орган призван объединить усилия научного сообщества и реального сектора экономики для восстановления промышленности, сельского хозяйства и наращивания производства. Об этом сообщил в «Максе» Пасечник.
«Сегодня дали старт работе Совета по научно-технологическому развитию нашей республики. Это важное событие для научного сообщества и реального сектора экономики. Перед Луганщиной стоит важная задача — восстановить промышленность, возродить сельское хозяйство и нарастить объемы производства. Считаю, что без поддержки науки это невозможно реализовать. Нашим предприятиям нужны современные подходы и инновации», — написал он.
По его словам, все вузы республики подготовили предложения, среди приоритетных направлений — разработки в сфере беспилотных авиационных систем, энергосберегающих технологий, улучшения систем растениеводства и животноводства, а также селекции и семеноводства. Ученые Луганского государственного медицинского университета работают над посттравматической реабилитацией детей, проживающих в зоне боевых действий.
Пасечник отметил, что сотрудник Донбасского государственного технического университета вместе с коллегами из Кемерово проходит стажировку в Китае, изучая современные технологии переработки угля для получения продукции с высокой добавленной стоимостью.
«Поручил Совету разработать региональную стратегию научно-технологического развития и утвердить ее не позднее 1 августа 2027 года. Акцентировал внимание коллег, что при ее подготовке нужно четко понимать, под какие стратегические задачи будут развиваться наши лаборатории, технопарки и научная инфраструктура», — подытожил глава ЛНР.