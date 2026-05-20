Минобразования и Академия цифровой экономики «МАКСИМУМ» пописали соглашение о сотрудничестве

Торжественная церемония подписания документа состоялась на ЦИПРе.

Источник: Время

Министерство образования Нижегородской области и Международная академия цифровой экономики «МАКСИМУМ» пописали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщили в региональном Минобре.

Подписи под документом поставили министр образования региона Михаил Пучков и руководитель организации Михаил Мягков. Церемония состоялась в рамках работы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»; 18+).

Стороны договорились о реализации совместных проектов в сфере образования, направленных на поддержку детей участников и ветеранов специальной военной операции (СВО).

Ключевым направлением сотрудничества станет проект «Максимум поддержки» (12+). В его рамках для учащихся 9-х классов школ (детей участников и ветеранов СВО) уже запущена программа бесплатной подготовки к экзаменам (ОГЭ).

Данная программа успешно реализуется на базе нескольких школ региона и получила поддержку со стороны образовательных организаций и родителей.

«Каждый ребенок способен на успех, но иногда ему нужен просто небольшой толчок и вера в свои силы. Проект “Максимум поддержки” — это наш ответ на этот вызов. Мы работаем с теми, кому сейчас трудно, чтобы показать: низкие оценки — это не приговор, а лишь точка роста. Помогая им сегодня, мы инвестируем в будущее, где у каждого есть шанс на достойную жизнь и профессию. Подписанное соглашение даст этой работе новый виток развития, уверен, что мы на правильном пути», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Ранее сообщалось, что нижегородские ИТ-компании представили свои проекты инвесторам и лидерам области.