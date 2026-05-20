Превышение тяжелых металлов нашли в почве Нижегородской области

В двух образцах выявили избыток кадмия, меди и цинка.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили превышение тяжелых металлов в почвенных образцах, отобранных с 6 по 19 мая инспекторами Россельхознадзора. Нарушения зафиксированы в двух пробах, сообщили в лаборатории.

Исследования показали, что в почве превышена массовая доля кадмия, меди и цинка. Эти показатели не соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН. Результаты уже внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА» и направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер.

Отметим, что кадмий относится к первому классу опасности: он накапливается в почве, снижает ее плодородие и способен переходить в растения, а затем в организм животных и человека. Избыток меди может вызвать токсичное воздействие на растения, а подвижные формы цинка наиболее опасны, поскольку легко усваиваются флорой и мигрируют в экосистемах.