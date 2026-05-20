Школьники из Петухова Курганской области побывали с экскурсией в техникуме

Старшеклассникам из города Петухово Курганской области рассказали об особенностях учебы в местном техникуме электрификации и механизации сельского хозяйства. Профориентационная экскурсия прошла при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации Петуховского округа.
Во время встречи старшеклассники узнали о направлениях подготовки в учебном заведении и условиях для поступления в 2026 году. Кроме того, преподаватели показали ребятам современные учебные лаборатории и мастерские. Особенно школьников заинтересовала сельскохозяйственная техника, на которой предстоит обучаться и работать будущим специалистам агропромышленного комплекса.
Как отметили в администрации Петуховского округа, подобные встречи помогают будущим абитуриентам осознанно подойти к выбору профессии, увидеть перспективы обучения по различным направлениям, в том числе в сельскохозяйственной отрасли.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.