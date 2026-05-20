Бизнес на конспирации: как в Калининграде 17 лет работало подпольное казино

В Калининградской области полиция при силовой поддержке Росгвардии пресекла деятельность преступной группы, которая с.

Источник: Kaliningradnews

2009 года незаконно проводила азартные игры. В схеме участвовали 48-летний мужчина и 39-летняя женщина — они были организаторами. В качестве администраторов они наняли трёх девушек.

Чтобы их не поймали, злоумышленники часто меняли помещения для игр и тщательно отбирали клиентов. Несмотря на меры конспирации, оперативники вышли на след. Доход группы превысил 1,5 млн рублей.

При обысках изъяли 11 игровых консолей, 7 мониторов, ноутбук, сетевое оборудование, электронные носители, черновые записи и более 100 тысяч рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

