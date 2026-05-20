Бизнес на конспирации: как в Калининграде 17 лет работало подпольное казино

2009 года незаконно проводила азартные игры. В схеме участвовали 48-летний мужчина и 39-летняя женщина — они были организаторами. В качестве администраторов они наняли трёх девушек.
Чтобы их не поймали, злоумышленники часто меняли помещения для игр и тщательно отбирали клиентов. Несмотря на меры конспирации, оперативники вышли на след. Доход группы превысил 1,5 млн рублей.
При обысках изъяли 11 игровых консолей, 7 мониторов, ноутбук, сетевое оборудование, электронные носители, черновые записи и более 100 тысяч рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше