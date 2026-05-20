В Калининграде появятся улица Волонтёрская и площадь Героев авиаторов

присвоении наименований двум объектам.
Улица Волонтёрская появится в Московском районе. Она берёт начало от переулка Немировича-Данченко и идёт в северо-восточном направлении. На этой улице расположены земельные участки, предоставленные многодетным семьям и семьям участников СВО.
Площадь Героев авиаторов — новая зона в Центральном районе (микрорайон Чкаловск). Эта территория хорошо известна калининградцам: здесь установлен самолёт Ил-28, который давно стал визитной карточкой Чкаловска. Также здесь находится Аллея Героев морской авиации с бюстами героев Советского Союза.
Инициатором присвоения имени площади выступило КРМОО «Ассоциация поисковых отрядов “Память”.