В Калининграде появятся улица Волонтёрская и площадь Героев авиаторов

19 мая на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам депутаты Горсовета Калининграда поддержали предложение городской топонимической комиссии о.

Источник: Kaliningradnews

присвоении наименований двум объектам.

Улица Волонтёрская появится в Московском районе. Она берёт начало от переулка Немировича-Данченко и идёт в северо-восточном направлении. На этой улице расположены земельные участки, предоставленные многодетным семьям и семьям участников СВО.

Площадь Героев авиаторов — новая зона в Центральном районе (микрорайон Чкаловск). Эта территория хорошо известна калининградцам: здесь установлен самолёт Ил-28, который давно стал визитной карточкой Чкаловска. Также здесь находится Аллея Героев морской авиации с бюстами героев Советского Союза.

Инициатором присвоения имени площади выступило КРМОО «Ассоциация поисковых отрядов “Память”.

