За неделю мошенники похитили у калининградцев 6,4 млн рублей

Вот основные эпизоды.
Пенсионерка из Правдинска. Ей позвонили лжесотрудники ФСБ и убедили, что деньги нужно спасать от преступников. Женщина передала курьеру 2,7 млн рублей.
Медсестра из Гусева. Ей звонили лжесотрудники «Госуслуг», Центробанка и Росфинмониторинга. Её обвинили в финансировании вооружённых сил иностранного государства. Испуганная женщина перевела аферистам 180 тыс. рублей.
Предприниматель из Гурьевского района. Она пыталась купить через интернет технику для озеленения, но наткнулась на мошенников. Потеря — 930 тыс. рублей.
Менеджер из Калининграда. Поверила в лёгкий заработок на бирже. Вложилась, но вывести деньги не смогла. Ущерб — 1 млн рублей.
Жительница Калининграда. Поверила в историю о «безопасном счёте». Потеряла более 1,6 млн рублей.