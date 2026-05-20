За неделю мошенники похитили у калининградцев 6,4 млн рублей

Полиция Калининградской области фиксирует новые случаи мошенничества. За прошедшую неделю пострадали пять жителей региона.

Источник: Kaliningradnews

Вот основные эпизоды.

Пенсионерка из Правдинска. Ей позвонили лжесотрудники ФСБ и убедили, что деньги нужно спасать от преступников. Женщина передала курьеру 2,7 млн рублей.

Медсестра из Гусева. Ей звонили лжесотрудники «Госуслуг», Центробанка и Росфинмониторинга. Её обвинили в финансировании вооружённых сил иностранного государства. Испуганная женщина перевела аферистам 180 тыс. рублей.

Предприниматель из Гурьевского района. Она пыталась купить через интернет технику для озеленения, но наткнулась на мошенников. Потеря — 930 тыс. рублей.

Менеджер из Калининграда. Поверила в лёгкий заработок на бирже. Вложилась, но вывести деньги не смогла. Ущерб — 1 млн рублей.

Жительница Калининграда. Поверила в историю о «безопасном счёте». Потеряла более 1,6 млн рублей.

