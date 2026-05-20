Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием больницы в Новочеркасске

СК проверит ситуацию с нехваткой врачей и трещинами в больнице Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с аварийным состоянием одного из медучреждений в Новочеркасске. Об этом сообщили в СК России.

В социальных медиа появилась информация, что больница находится в неудовлетворительном состоянии: в стенах здания трещины, штукатурка и краска осыпаются. Кроме того, пациенты жалуются на нехватку медицинского персонала.

По данному факту следственные органы СК России по Ростовской области организовали процессуальную проверку.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства. Доклад будет представлен в центральный аппарат СК.

