Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием больницы в Новочеркасске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с аварийным состоянием одного из медучреждений в Новочеркасске. Об этом сообщили в СК России.
В социальных медиа появилась информация, что больница находится в неудовлетворительном состоянии: в стенах здания трещины, штукатурка и краска осыпаются. Кроме того, пациенты жалуются на нехватку медицинского персонала.
По данному факту следственные органы СК России по Ростовской области организовали процессуальную проверку.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства. Доклад будет представлен в центральный аппарат СК.
