В Самарской области запретили посещать леса с 21 по 26 мая

Запрет на посещение лесов ввели в Самарской области с 21 по 26 мая. Об этом предупредили в региональном МЧС. Ограничения связаны с высоким риском лесных пожаров на фоне аномальной жары: в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
«Установлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», — уточнила пресс-служба МЧС Самарской области.
Самарцев призывают быть бдительными и осторожными, соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить возникновения пожаров. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.