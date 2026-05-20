Люлин заверил, что программа по детским футбольным полям в городе химиков не завершится, пока каждый детсад не получит свою площадку

19 мая на футбольном поле детского сада № 145 в Дзержинске прошло завершение групповых игр городского чемпионата по мини-футболу «Кубок дружбы и единства» (0+) среди дошкольников. В этот день за победу боролись 70 юных футболистов из семи детских садов. Всего же в чемпионате, который стартовал 21 апреля, участвуют 280 детей из 28 дошкольных учреждений города химиков.
В числе почетных гостей турнира были председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, директор департамента образования администрации Дзержинска Ольга Палеева и директор РЦАВС «Парус» Андрей Куваев.
Евгений Люлин и Андрей Куваев также присоединились к игре в матче-открытии вместе с капитанами команд, сыграв с малышами одну игру. Юные футболисты, видя такое участие взрослых, старались вдвойне. Зрители — родители, воспитатели и педагоги — поддерживали ребят громкими аплодисментами и кричалками. После финального свистка Евгений Люлин присоединился к судейской коллегии: вместе с профессиональными арбитрами он помогал судить следующие игры. Всего в этот день состоялось десять мини-матчей, каждый из которых длился два тайма по три минуты.
«Крики юных футболистов и их фанатов, кажется, слышал весь Дзержинск. 145-й садик превратился в стадион, где кипели нешуточные страсти. Честно скажу, ждал, что будет “бей-беги”. Оказалось, нет! Готовились серьезно. Атакуют, выстраивают линию обороны. Играют самоотверженно, технично. Как на чемпионате мира!» — поделился эмоциями спикер регионального парламента Евгений Люлин.
Напомним, что с 2024 года по инициативе Евгения Люлина и Андрея Куваева в Дзержинске реализуется уникальный для России проект по созданию футбольных полей для самых маленьких. Тема создания спортивной инфраструктуры для дошкольников не раз поднималась и на встречах спикера регионального парламента с педагогическим сообществом города химиков.
На одной из недавних встреч руководители и воспитатели детских садов искренне поблагодарили Евгения Люлина за эту работу. Те учреждения, которые уже получили современные поля, отмечают, как выросла физическая активность детей и интерес к командным играм. Те сады, где площадок пока нет, с нетерпением ждут своей очереди — педагоги говорят, что малыши мечтают заниматься футболом на настоящем поле, как у соседей.
«В Дзержинске уже построено 19 современных спортивных площадок для детских садов. Еще две откроются на следующей неделе. Наша задача на этот год — ввести в эксплуатацию 15 таких объектов. А в перспективе двух-трех лет мы планируем обеспечить 100% дошкольных учреждений города качественными спортивными зонами. Это наш приоритет: чтобы каждый ребенок с раннего возраста имел возможность расти здоровым, активным и сильным. Следующий этап — превратить школьные стадионы в настоящие спортивные центры для целых микрорайонов. Чтобы ребенок мог прийти после уроков, а любой взрослый — в выходной», — подчеркнул Евгений Люлин.
После окончания групповых матчей судьи подвели промежуточные итоги, а гости вручили спортсменам награды в особых номинациях: «Лучший игрок», «Самая крутая прическа турнира» и «Самая лучшая групповая поддержка».
«Евгений Борисович сделал для нашего города большое дело: благодаря ему в Дзержинске появляются настоящие футбольные поля для малышей. Это не просто площадки — это будущее наших детей. Для нашей семьи футбол давно стал частью жизни. Старший сын занимается уже седьмой год, а теперь и младшего мы с радостью ведем на поле. Спасибо за такую возможность!» — поделилась спортивная семья Михайловых из Дзержинска.
Финал чемпионата «Кубок дружбы и единства» (0+) состоится в День города, 30 мая, на стадионе «Химик». В перерыве матча (6+) между профессиональными командами «Химик» (Дзержинск) и «Рубин-2» (Казань) четыре лучшие команды-дошкольники определят обладателя почетного трофея.