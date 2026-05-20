Люлин заверил, что программа по детским футбольным полям в городе химиков не завершится, пока каждый детсад не получит свою площадку

«В Дзержинске уже построено 19 современных спортивных площадок для детских садов. Еще две откроются на следующей неделе. Наша задача на этот год — ввести в эксплуатацию 15 таких объектов. А в перспективе двух-трех лет мы планируем обеспечить 100% дошкольных учреждений города качественными спортивными зонами. Это наш приоритет: чтобы каждый ребенок с раннего возраста имел возможность расти здоровым, активным и сильным. Следующий этап — превратить школьные стадионы в настоящие спортивные центры для целых микрорайонов. Чтобы ребенок мог прийти после уроков, а любой взрослый — в выходной», — подчеркнул Евгений Люлин.