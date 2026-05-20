«Ждали: будет жить — не будет»: Симоньян рассказала, как посещала онкоцентр

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в среду, 20 мая, рассказала о том, что была восхищена условиями в новой онкологической больнице в Сколково. Она уточнила, что посетила ее накануне.
— Не ожидала, что больница может так выглядеть, — поделилась журналистка.
Она высоко оценила применение современных технологий в медицинском учреждении, отметив, что анализ крови проводится всего за 15 минут, а во время операций родственники пациентов имеют возможность наблюдать за всеми данными на специальных экранах.
Симоньян также посетила международную выставку современного искусства «Вместе», которая экспонируется в больнице уже месяц. Часть работ с выставки останется в медицинском центре. Главный редактор подчеркнула важность создания благоприятной атмосферы для пациентов, которая помогает им бороться с болезнью.
— Мои родственники семь часов сидели, ждали: будет жить — не будет, из наркоза выйдет — не выйдет. А здесь люди могут ходить, смотреть выставку, медитативно приводить психику в порядок. Потому что больному очень важно, чтобы люди вокруг были в нормальном состоянии, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она отдельно поблагодарила главного врача больницы Дмитрия Каннера и заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ранее Симоньян рассказала, что диагноз «рак» стал для нее полной неожиданностью. По словам журналистки, врачи связывали развитие болезни с сильным стрессом.