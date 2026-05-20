Москвичам раскрыли срок начала купального сезона

Купальный сезон в Москве еще не начался, но закаленные люди могут купаться уже сейчас. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Синоптик пояснил, что несмотря на то, что в столицу пришла жаркая погода, в Москве-реке вода еще холодная — плюс 14 градусов тепла, а температура воды в закрытых водоемах Московского региона, например, в прудах, составляет до плюс 16 градусов.
По его словам, купальный сезон пока рано открывать, лучше дождаться конца мая. Тогда, по прогнозам синоптика, вода прогреется до 18 градусов. Голубев добавил, вода температурой 22 градуса и выше является наиболее подходящей для купания.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.