Сотрудники полиции выпустили более тысячи раков из браконьерских сетей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. В рамках операции «Путина-2026» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области вместе с коллегами из экономической безопасности Отдела МВД России по г. Новошахтинску провели рейд на Соколовском водохранилище. Полицейские обследовали акваторию и нашли 16 незаконно установленных раколовок. Все ловушки изъяли, а более тысячи раков, попавших в них, сразу вернули в водоём. По оценкам экспертов, предотвращённый ущерб составил 242 тыс. рублей. Сейчас проводится проверка по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Правоохранители устанавливают личности тех, кто организовал нелегальный промысел.
